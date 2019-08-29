الان تتابع كلوب لا يتوقع مساراً سهلاً في حملة الدفاع عن لقب دوري الأبطال والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لندن – الخليج 365

يعتقد يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، أن فريقه سيواجه مهمة شاقة خلال الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم، بسبب الارتفاع “الجنوني” في مستوى المسابقة.

وقاد كلوب ليفربول للوصول إلى نهائي دوري الأبطال مرتين متتاليتين، لكنه شدد على أن النتائج الرائعة الأخيرة لا تعني أنه سيظل مرشحا للاحتفاظ باللقب.

وقال المدرب الألماني لوسائل إعلام بريطانية “لا توجد مشكلة لدي في الوصول للنهائي مجددا، لكن في الوقت الحالي لست متأكدا تماما من حدوث ذلك”.

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وأضاف “نملك نفس الفرص مثل الجميع. الأندية الإنجليزية مهيمنة حاليا، وأعتقد حقا أن هناك العديد من الفرق تتمتع بفرص جيدة”.

ويأتي ليفربول على رأس فرق المستوى الأول، برفقة تشيلسي وبرشلونة ومانشستر سيتي ويوفنتوس وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان وزينيت سان بطرسبرج، في قرعة دور المجموعات التي ستسحب في وقت لاحق اليوم الخميس.

ويضم المستوى الثاني أندية بحجم ريال مدريد وأتليتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند، وهو ما جعل كلوب مقتنعا بعدم جدوى تغيير نظام البطولة عند انتهاء فترة النظام الحالي في 2024.

وتابع “لا أعتقد أن المستوى الثاني كان أقوى من ذلك. هذا جنون. يجب أن تكون كل هذه الفرق في المستوى الأول، لكن لا توجد أماكن كافية. ولا أعتقد أن المستوى الثالث كان أقوى من وضعه الحالي أيضا. إذا كان البعض يفكر حقا في دوري السوبر فلا أعتقد أن هناك حاجة لذلك.. في المستوى الرابع قد تواجه لايبزيج. انظر إلى تشكيلة بوروسيا دورتموند وقل لي إننا أفضل منهم.. هذا أمر لا يصدق”.

وواصل “توجد الكثير من الفرق القوية مثل يوفنتوس وبايرن ميونيخ وريال مدريد.. هل تتوقعون أن هذه الفرق ستستسلم؟ بايرن ميونيخ أيضا ضم (إيفان) بريشيتش و(فيليب) كوتينيو وهذه دفعة قوية”.