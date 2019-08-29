بوكا جونيورز وفلامنغو يتأهلان لنصف نهائي كأس ليبرتادوريس 

Advertisements الخميس 29 أغسطس 2019 تأهل ​بوكا جونيورز الارجنتيني​ الى الدور النصف النهائي من ​كأس ليبرتادوريس 2019​ بعد تعادله على ارضه سلبيا مع ​ليغا دي كويتو الإكوادوري​ في إياب دور ربع نهائي البطولة.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين في الإكوادور انتهت بفوز بوكا جونيورز بثلاثية نظيفة ليتأهل بنتيجة 3-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب . Advertisements كما تأهل ​فلامنغو البرازيلي​ للدور النصف النهائي بعد تعادله 1-1 مع مضيفه ومواطنه ​إنترناسيونال​ مستفيدا من فوزه على ارضه ذهابا بنتيجة 2-0 . وسجل إنترناسيونال هدف التقدم عند الدقيقة 62 عبر لاعبه ​رودريغو أوليفيرا ليندوسو​ ليعود فلامنغو ويسجل هدف التعادل عن طريق ​غابرييل باربوسا​ عند الدقيقة 85 من زمن اللقاء. Advertisements

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