ساري يحتجز روجاني في يوفنتوس من أجل روما

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الخميس 29 أغسطس 2019
اتخذ يوفنتوس قرارًا حاسمًا بشأن مستقبل مدافعه الإيطالي، دانييلي روجاني، الذي خرج من حسابات المدير الفني، ماوريسيو ساري.
وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن يوفنتوس لن يسمح برحيل روجاني (25 عامًا) على سبيل الإعارة، وإنما عبر الانتقال النهائي فقط.
ولم ينجح روجاني في إقناع ماوريسيو ساري، بأحقيته في حجز مقعد بتشكيل يوفنتوس، هذا الموسم.
بالإضافة لذلك، جاء التعاقد مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، ليكون بمثابة القضاء على أي فرصة لروجاني في المشاركة.
وجاء قرار يوفنتوس ليحبط محاولات روما، في التعاقد مع اللاعب الإيطالي، حيث كان يسعى لاستعارته.
جدير بالذكر أن روجاني كان على رادار آرسنال أيضا، في اليوم الأخير للقيد في إنجلترا، إلا أن الصفقة لم تتم بسبب ضيق الوقت.
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