خروج محترف الخليج السعودي من المستشفى اليوم

Advertisements الخميس 29 أغسطس 2019 خرج مولاي خليل بسام، لاعب الخليج السعودي والمنتخب الموريتاني، من المستشفى فجر اليوم عقب الاصابة التي تعرض لها بالأمس خلال مباراة له في الدوري السعودي.

Advertisements وكشفت تقارير سعودية أن بسام خرج فجر اليوم من المستشفى، وأن إصابته ليست بالخطيرة جدا. يذكر أن مدرب موريتانيا كورينتين مارتينز، استبعد بسام من قائمة المنتخب الأول، التي ستواجه تونس بطلب من اللاعب الذي فضل التركيز مع ناديه. Advertisements

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