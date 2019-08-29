ويليامز تهزم ماكنالي بصعوبة وتتأهل للدور الثالث ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس

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الخميس 29 أغسطس 2019
تمكنت الأمريكية سيرنا ويليامز من الفوز بصعوبة على مواطنتها الشابة كاثرين ماكنالي 5 / 7 و6 / 3 و6 / 1 لتحجز مقعدا لها في الدور الثالث ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس.
واستطاعت ماكنالي 17/ عاما/، والتي تصغر ويليامز بـ20 عاما، ومصنفة 121 على العالم، أن تجاري ويليامز خطوة بخطوة في اول مجموعتين.
وشاركت ماكنلي ببطاقة دعوة (وايلد كارد) واستطاعت أن تفوز بالمجموعة الأولى على حساب ويليامز.
وقالت ويليامز عقب المباراة :"لقد نجوت اليوم. لست سعيدة للغاية بالطريقة التي لعبت بها. لازلت متواجدة. سألعب بشكل أفضل، أعد بذلك".
وأضافت :"لم يكن بإمكاني اللعب بشكل أسوأ من ذلك. ارتكبت العديد من الأخطاء.
وأثنت على منافستها ماكنالي قائلة :"لقد دخلت الملعب وقدمت مباراة جيدة، اظهرت عدم خوفها ولم يكن لديها ما تخسره".
كما صعدت للدور الثالث أيضا، الأسترالية آشلي بارتي بعد ان تغلبت على الأمريكية لورين ديفيس 6 / 2 و7 / 6.
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