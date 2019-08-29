تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الرائد والقنوات الناقلة

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الخميس 29 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - متابعات

يستعد فريق الهلال بقيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، لأن يحل ضيفاً على نظيره الرائد، يوم السبت المقبل، في ثاني جولات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لموسم 2019-2020.

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ويلتقي الهلال مع مضيفه الرائد، في تمام الساعة السابعة وخمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة من مساء السبت، والسادسة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، في الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

أما عن القنوات الناقلة، من المقرر أن يتم إذاعة مباراة الهلال ومضيفه الرائد، عبر قناة “السعودية الرياضية 2″، بأداء صوتي للمعلق سمير المعيرفي.

ويدخل الفريقان المباراة بآمال وطموحات واحدة، وهي تحقيق الفوز واقتناص العلامة الكاملة، حيث يسعى الهلال لمواصلة انتصاراته بعد أن تمكن من هز شباك أبها، برباعية مقابل هدفين، في افتتاح البطولة المحلية.

في السياق ذاته، يتسلح فريق الرائد بعاملي الأرض والجمهور في مواجهته مع الهلال، ويرغب في تعويض هزيمته بافتتاح الدوري السعودي على يد الأهلي، إذ استقبلت شباكه 3 أهداف مقابل آخر.