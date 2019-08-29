شكرا لقرائتكم ميتشو يصحح أخطاء النقاز في مباراة المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يلتقي الزمالك، مع نظيره الاتحاد السكندري يوم الأحد المقبل، فى الدور قبل النهائى على ملعب ستاد الاسماعيلية، وكان الاتحاد تأهل للدور قبل النهائى بالفوز على الاسماعيلى فى دور ال 8 بنتيجة 3 - 1.
وعالج ميتشو الأخطاء التي وقع فيها النقاز خلال مواجهة المقاصة، ومنحه بعض التعليمات الفنية التى من المنتظر أن يقوم اللاعب بتنفيذها فى التدريبات الجماعية مساء اليوم، والعمل على تفادى الوقوع فى نفس الأخطاء مرة أخرى واتقان الكرات العرضية وانهاء الهجمة بشكل مميز.
كانت هذه تفاصيل خبر ميتشو يصحح أخطاء النقاز في مباراة المقاصة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.