شكرا لقرائتكم ميتشو يصحح أخطاء النقاز في مباراة المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث الصربى ميتشو الميدر الفنى للزمالك، مع التونسى حمدى النقاز عقب مباراة الفريق أمام المقاصة، التى جمعتهما أمس الأربعاء على استاد برج العرب، فى إطار منافسات ربع نهائى كأس مصر، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد أحرزه عبد الله جمعة والتأهل لنصف النهائى.

يلتقي الزمالك، مع نظيره الاتحاد السكندري يوم الأحد المقبل، فى الدور قبل النهائى على ملعب ستاد الاسماعيلية، وكان الاتحاد تأهل للدور قبل النهائى بالفوز على الاسماعيلى فى دور ال 8 بنتيجة 3 - 1.

وعالج ميتشو الأخطاء التي وقع فيها النقاز خلال مواجهة المقاصة، ومنحه بعض التعليمات الفنية التى من المنتظر أن يقوم اللاعب بتنفيذها فى التدريبات الجماعية مساء اليوم، والعمل على تفادى الوقوع فى نفس الأخطاء مرة أخرى واتقان الكرات العرضية وانهاء الهجمة بشكل مميز.