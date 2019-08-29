شكرا لقرائتكم 16 لاعبا فى قائمة طلائع الجيش الأولى استعدادا للموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد مختار مدير شئون اللاعبين بنادى طلائع الجيش، عن تسجيل 16 لاعباً فى القائمة الأولى لفريقه، استعداداً للموسم الجديد.

وجاءت قائمة طلائع الجيش الأولى كالتالى: "محمد بسام ومحمد شعبان ومصطفى محمود ومحمد ناصف وعاصم صلاح وخالد سطوحى وعلى أحمد مهاب وأبوالمجد بوشا وأحمد سمير وفرانك ستيفن وحسن يوسف ومحمد رزق وتالا نداى ومؤمن إبراهيم وعلى محمد أحمد وأحمد هانى حسينى".

ونجح طلائع الجيش فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية فى التعاقد مع إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز ومحمد رضا من بتروجت ومحمود سامى من سموحة والتونسى ماهر الحداد والفلسطينى ميشيل ميلاد طارق وحسام باولو من الداخلية واستعارة الثنائى أحمد علاء من الأهلى وكريم ممدوح من الاتحاد السكندرى وأحمد داوودا من الزمالك فضلا عن تمديد إعارة أحمد كابوريا وإسلام سرى، بالإضافة لتمديد تعاقد محمد رزق وعلى الفيل.

Advertisements

ويخوض فى السابعة مساء اليوم الخميس، فريق طلائع الجيش بقيادة البرازيلى سيرجيو مباراة ودية مع نظيره فريق الفيوم على استاد جهاز الرياضة العسكرى استعداداً للموسم الجديد.