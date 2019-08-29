شكرا لقرائتكم اليوم.. ناشئو الطائرة يواجهون إيطاليا فى نصف نهائى بطولة العالم بتونس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه منتخب ناشئى الكرة الطائرة بقيادة مديره الفنى حسن الحصرى، فى تمام الثامنة مساء اليوم الخميس، منتخب إيطاليا فى دور نصف نهائى بطولة العالم المقامة فى تونس. ويأمل منتخب ناشئى الطائرة فى تخطى عقبة المنتخب الإيطالى للتأهل إلى النهائى لتحقيق مركز يليق بمصر. ويرصد "الخليج 365" مشوار ناشئى الطائرة فى الدور الأول مرورا بدور الـ 16 وربع النهائى كالتالى:

الفوز على ألمانيا بنتيجة 3 / 2 الفوز على الأرجنتين بنتيجة 3 / 1 Advertisements الفوز على اليابان بنتيجة 3 / 2 الفوز على المكسيك بنتيجة 3 / 0 الفوز على نيجيريا بنتيجة 3 /0 فى دور الـ 16 الفوز على بيلاروسيا بنتيجة 3/0 فى دور الثمانية

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