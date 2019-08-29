شكرا لقرائتكم قائمة الشرف للمصريين فى دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصلت البعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية المقامة بالمغرب، تفوقه لتكمل مشوار الصدارة فى ترتيب الدول المشاركة فى البطولة.

وارتفع رصيد البعثة المصرية إلى 179 ميدالية بينهم 59 ذهبية و74 فضية و46 برونزية بفارق كبير عن جنوب أفريقيا صاحبة المركز الثانى.

جاءت جنوب أفريقيا فى المركز الثانى برصيد 66 ميدالية بينهم 27 ذهبية و21 فضيات و18 برونزيات، وقفزت نيجيريا للمركز الثالث برصيد 63 ميدالية بواقع 24 ذهبية و19 فضية و20 برونزية، وتراجعت المغرب للمركز الرابع برصيد 77 ميدالية بواقع 23 ذهبية و22 فضية و32 برونزية.

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حقق ميداليات الذهبية لمصر كل من رمضان درويش وعلى حازم ومحمد عبدالرحمن وعلى حازم فى الجودو، وأحمد أكرم ذهبيتين وهانيا مورو أربعة ذهبيات ونور الجندى ومروان القماش وعلى خلف الله ومحمد سامى وفريدة عثمان ذهبيتان وعبد الرحمن العربى وذهبية 200 متر متنوع فى السباحة وذهبية الكرة الطائرة الشاطئية سيدات والذى مثل المنتخب فيه كلا من فريدة العسقلانى ودعاء الغباشى، وهدايا ملاك وميسون طلبه فى التايكوندو، وذهبية الزوجى المختلط 1000 متر للتجديف، وذهبية تنس الطاولة رجال وذهبية تنس الطاولة سيدات وتنس الطاولة مختلط عمر عصر ودينا مشرف، وبسملة السلامونى فى الثلاثى " الترايثلون"، الشطرنج مختلط وأحمد عدلى فردى رجال شطرنج وشوق وفا ذهبيتين فردى سيدات شطرنج وباسم سمير، وأحمد شهاب فى ألعاب القوى، وأحمد قمر وماجى عشماوى والزوجى المختلط أحمد قمر وأميرة بهاء أبوشقة فى الرماية، وأحمد سعد ثلاث ذهبيات رانيا محمود ثلاث ذهبيات ومحمد إيهاب ثلاث ذهبيات وكريم كحلة ثلاث ذهبيات فى رفع الأثقال، وياسمين حمدى ومالك سلامة فى الكاراتيه، وفرح أحمد ذهبيتين وعلى أبو القاسم نناسى طمان جمباز وفريق الجمباز العام سيدات، وعلاء أبو القاسم وندى حافظ فى السلاح، وهيثم محمود ومحمد إبراهيم السيد وعبداللطيف أحمد فى المصارعة.

بينما أحرز الميداليات الفضية كلا من، جنتان العسكرى فى البلياردو، وعبدالخالق البنا ميداليتن ودارين حجازى ميداليتن وأحمد خالد عبدالخالق فى التجديف، وفريدة عثمان فضيتين ويوسف القماش ثلاث ميداليات ومروان القماش وعلى خلف الله ميداليتين ومحمد سامى وياسين الشماع فى السباحة، وفضية فرق التتابع سباحة 100 متر حرة رجال وفضية 100 متر حرة سيدات، وفضية 200 متر حرة سيدات، 100 متر حرة تتابع مختلط، و004 متر حرة رجال وسيدات وفضية رجال 100 متر متنوع، وفضية 100 متر تتابع متنوع سيدات وعبدالرحمن درويش وصلاح الدين خيرى ونور عبدالسلام ومعاذ عزت وسيف عيسى وعبدالرحمن وائل ورضوى ندا وروان رفاعى فى التايكوندو، وفضية الفرق للفروسية، وعبدالرحمن هريدى فضية بلياردو، تنس الطاولة المختلط أحمد صالح وفرح حسن وتنس طاولة زوجى رجال أحمد صالح ومحمد البيلى، وهبة أحمد فضيتين وبسمة إبراهيم ثلاث فضيات ومصطفى إبراهيم ثلاث فضيات وإسراء أحمد ونعمة سعيد وأحمد السيد فضيتين وفى رفع الأثقاق، ومنتخب رجال كرة السلة 3x3، ومعتز مدحت ونهى هانى وسارة نونو ونور محمد وأحمد سيد فى السلاح، وسارة عاصم وأحمد شوقى ورضوى سيد وعبدالله ممدوح وفريال أشرف ومنه شعبان والفرق كاتا رجال والفرق كاتا سيدات.، وجمباز فردى سيدات لفرح سيد فضيتين زينة إبراهيم، ومحمد مجدى ومصطفى رمضان وفاطمة البندارى فى ألعاب القوى وباسم إبراهيم وأحمد عدلى وشاهنده وفا فى الشطرنج، فضية رجال الجمباز، ومحمد ايهاب خليل ونور الدين هانى حسن فى المصارعة.

وأحرز الميداليات البرونزية كل من، محمد عبدالموجود وعبدالله عثمان وكاريمان كامل ولمياء محمد حسن فى الجودو، ومريم عبداللطيف ميداليتان ومحمد قوطة فى التجديف، ومحمد حسن وياسين الشماع ميداليتان وأحمد سالم ميداليتان ومروان القماش برونزيتين وسارة سليمان وروان الدماطى وأحمد أكرم فى السباحة، وبرونزية الفرق رجال فى البلياردو، ومنة الله عبدالله فى التايكوندو، الريشة الطائرة المختلط وفريق تنس الطاولة زوجى مختلط ريم خالد ومحمد البيلى وفريق زوجى السيدات تنس طاولة دينا مشرف ويسرا حلمى، وفريق المختلط الترايثلون، ومهاب سمير ويارا الشرقاوى ومحمد عاشور وناردين إيهاب ولبنى محمود ومحمد ياسين فى السلاح، وطه طارق وعلى إسماعيل وجيانا فاروق ومنتخب الكوميتيه فى الكاراتيه بسنت حميده ودينا الطباع فى ألعاب القوى، وإسراء أحمد ونعمة سيد ميداليتن فى رفع الأثقال، ومحمد إلهامى ميداليتين فى الجمباز، أحمد البديوى وعمرو أبوزيد فى الكانوى، وأحمد حسام ويوسف كرار فى الملاكمة، ومحمد مصطفى متولى فى المصارعة.