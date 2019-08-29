شكرا لقرائتكم بعد بقاء أزارو.. جيرالدو الأقرب للرحيل عن الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بات الأنجولى جيرالدو جناح النادى الأهلى الأقرب للرحيل عن القلعة الحمراء فى الفترة القادمة، من أجل إفساح المجال لمهاجم أفريقي سوبر لقيادة الخط الأمامى للأبناء التتش. وفشل النادي الأهلي في تسويق المغربي وليد أزارو لعدم تلقيه عروض بيع مناسبة من ناحية ولرفض اللاعب لفكرة خروجه معارا لأى نادى آخر من ناحية أخرى. وشدد مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أيضا، أن التفريط في أجاي فكرة غير مطروحة في الوقت الحالي، خاصة أن اللاعب لم يملك أي عروض بالإضافة لوجود استحالة في إعارته، خاصة أن راتبه مرتفع للغاية ومن الصعب على أي ناد تحمله.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد بقاء أزارو.. جيرالدو الأقرب للرحيل عن الأهلى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.