شكرا لقرائتكم مصر تواجه أنجولا فى نهائى منافسات اليد بالألعاب الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقي اليوم الخميس ، منتخب مصر لكرة اليد مع نظيره الأنجولى فى نهائى دورة الألعاب الأفريقية المقامة بالمغرب . ونجح منتخب مصر فى التأهل إلى النهائى بالفوز على الجزائر بنتيجة 40 /23 فى قبل النهائى، بعدما فاز على نيجيريا 27/26 فى ربع النهائى. ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى تحقيق الفوز على المغرب بنتيجة 32 /27 فى ثالث لقاءاته بختام الدور الأول. Advertisements واستطاع منتخب اليد بقيادة مديره هانى الفخرانى فى الفوز على غينيا فى افتتاح مشوار البطولة بنتيجة 42/22، قبل أن يهزم زامبيا 42/23. وتضم قائمة منتخب مصر فى هذه البطولة بعضًا من عناصر منتخب الشباب والناشئين والكبار، وهم كل من: عمر الوكيل وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وأحمد قاسم وسيف الدرع وأحمد راضى ومحسن رمضان وعمر كاستيلو وعمر سامى وخالد وليد وشادى محمود وعبد الفتاح على وعبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وسيف هانى ومهاب سعيد.

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