ميدو أخويا.. رسالة من شيكابالا لـ’’أحمد حسام‘‘ بعد فوز الزمالك على المقاصة

كتب: ضياء السقا

عقب فوز الزمالك على مصر المقاصة بهدف نظيف في ربع نهائي بطولة كأس مصر، وجه محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب وسط الزمالك، رسالة لأحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر المقاصة.

ونشر شيكابالا عبر حسابه الشخصي بـ"انستجرام" صورة وهو يحتضن ميدو قبل بداية المباراة، معلقا عليها: "أخي ميدو".

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وفي سياق متصل، أشاد مرتضي منصور بأداء وأخلاق وتصرفات أحمد حسام ميدو، المدير الفني للمقاصة.

وقال مرتضى إن "بدلة" ميدو كانت رائعه و حازت إعجابه بشكل كبير، قائلا :" بحب المدرب يكون محترم و مهتم بلبسه و مظهره ".

جدير بالذكر أن الزمالك فاز بهدف نظيف سجله عبدالله جمعة، علي حساب المقاصة بربع نهائي كأس مصر، ليتأهل لنصف النهائي لمواجهة الاتحاد السكندري في الأول من سبتمبر.