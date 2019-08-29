بعد تأهل الزمالك.. مرتضى منصور يهاجم الجنايني: ورحمة أمي هشيلك.. ويصف محمد إبراهيم بالمجنون.. ويتغزل في بدلة ميدو

كتب: ضياء السقا

عقب فوز الزمالك على مصر المقاصة بهدف نظيف في ربع نهائي بطولة كأس مصر، هاجم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي الأبيض، عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة المؤقت، ومحمد إبراهيم نجم الفريق السابق ولاعب المقاصة الحالي، كما أشاد بأحمد حسام ميدو، المدير الفني للفريق الفيومي.

وانتقد منصور في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم"، على قناة المحور، تعيين جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام، قائلا: "ورحمة امي هشيلك يا عمرو يا جنايني ..انا جايلك بكرة اتحاد الكورة انت والغندور ومش هسيبكم.. بدايتك زفت ودبحولك القطة بدري".

وقال مرتضى إنه قدم 4 بلاغات منذ عدة أشهر للنائب العام ضد الغندور بسبب تطاوله بألفاظ بذيئة عليه من خلال رسائل هاتفية، مضيفا أن الفريق لن يدير مبارياته حكام مصريون طوال فترة رئاسة جمال الغندور للجنة.

من ناحية أخرى، فتح رئيس الزمالك النار على لاعبه السابق محمد إبراهيم، لاعب المقاصة الحالي، قائلا: "ماشي ناكشلي شعره زي المجنون ونازل ضرب ف العيال".

Advertisements

وأضاف منصور: "محمد إبراهيم تعمد ضرب وإيذاء لاعبي الزمالك بشكل واضح للجميع، مؤكدا: "أنه ليس من الطبيعي أن يتواجد اللاعب طوال تاريخه في الزمالك ويتحول لمحب وعاشق للمقاصة في 4 أيام فقط".

وفي سياق متصل، أشاد مرتضي منصور بأداء وأخلاق وتصرفات أحمد حسام ميدو، المدير الفني للمقاصة.

وقال مرتضى إن "بدلة " ميدو كانت رائعه و حازت إعجابه بشكل كبير، قائلا :" بحب المدرب يكون محترم و مهتم بلبسه و مظهره ".

جدير بالذكر أن الزمالك فاز بهدف نظيف سجله عبدالله جمعة، علي حساب المقاصة بربع نهائي كأس مصر، ليتأهل لنصف النهائي لمواجهة الاتحاد السكندري في الأول من سبتمبر.