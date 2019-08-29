شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يسجل 16 لاعباً فى قائمته الأولى.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد مختار، مدير شئون اللاعبين بنادى طلائع الجيش، على تسجيل 16 لاعباً فى القائمة الأولى لفريقه استعداداً للموسم الجديد.

واللاعبون الـ 16 فى القائمة الاولية لطلائع الجيش هم: "محمد بسام ومحمد شعبان ومصطفى محمود ومحمد ناصف وعاصم صلاح وخالد سطوحى وعلى أحمد مهاب وأبوالمجد بوشا وأحمد سمير وفرانك ستيفن وحسن يوسف ومحمد رزق وتالا نداى ومؤمن إبراهيم وعلى محمد أحمد وأحمد هانى حسينى".

وتعاقد طلائع الجيش فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية مع إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز ومحمد رضا من بتروجت ومحمود سامى من سموحة والتونسى ماهر الحداد والفلسطينى ميشيل ميلاد طارق وحسام باولو من الداخلية وإستعارة الثنائى أحمد علاء من الاهلى وكريم ممدوح من الاتحاد السكندرى وأحمد داوودا من الزمالك فضلا عن تمديد إعارة أحمد كابوريا وإسلام سرى بالاضافة لتمديد تعاقد محمد رزق وعلى الفيل.

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ويخوض فى السابعة مساء اليوم الخميس فريق طلائع الجيش بقيادة البرازيلى سيرجيو مباراة ودية مع نظيره فريق الفيوم على استاد جهاز الرياضة العسكرى استعداداً للموسم الجديد.

حقق فريق طلائع الجيش فوزًا بهدف دون رد على نظيره المنيا فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء الأحد الماضى على استاد جهاز الرياضة العسكرى فى إطار الاستعداد لمنافسات الموسم الجديد .

ومن المقرر أن يستكمل الطلائع ودياته بمواجهة أسوان فى 3 سبتمبر المقبل وأخيرًا دبا الحصن الإماراتى فى 7 سبتمبر المقبل.