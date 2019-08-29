شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يعالج أخطاء النقاز بدرس خصوصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الصربى ميتشو، الميدر الفنى للزمالك، على التحدث مع التونسى حمدى النقاز عقب مباراة الفريق أمام مصر المقاصة، التى جمعتهما أمس الأربعاء على استاد برج العرب، فى إطار منافسات ربع نهائى كأس مصر، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد أحرزه عبد الله جمعة والتأهل لنصف النهائى.

ويواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندرى الأحد المقبل فى الدور قبل النهائى على ملعب استاد الاسماعيلية، وكان الاتحاد تأهل للدور قبل النهائى بالفوز على الإسماعيلى فى دور الـ8 بنتيجة 3 - 1.

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وكشف ميتشو للنقاز بعض الأخطاء التى ارتكبها خلال مواجهة المقاصة، ومنحه بعض التعليمات الفنية التى من المنتظر أن ينفذها اللاعب فى التدريبات الجماعية مساء اليوم، والعمل على تفادى الوقوع فى نفس الأخطاء مرة أخرى واتقان الكرات العرضية وإنهاء الهجمة بشكل مميز.