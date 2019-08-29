شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. مشاهير الكرة المصرية أبطال فيلم "الزوج الحنين رزق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستغل دائما نجوم الكرة قضاء وقت العطلات مع النصف الحلو فى السفر أو النزهة داخل مصر ، خاصة إنهم يبتعدون عن جو الأسرة فترات طويلة بسبب إرتباطات المباريات . و نجد أن نجوم الكرة يجسدون مقولة الزوج الحنين رزق خاصة فى الصور مع زوجاتهم التى ينشروها عبر السوشيال ميديا للتعبير عن الحب . و يرصد الخليج 365 لقطات توضح علاقة الحب بين نجوم الكرة و زوجاتهم فى الصور التالية :

هشام محمد لاعب الغتحاد و زوجته يمنى Advertisements

رمضان صبحى لاعب الأهلى و زوجته حبيبة إكرامى

أحمد عادل عبد المنعم حارس المقاصة و زوجته ناريمان

وليد سليمان لاعب الأهلى و زوجته

حميد أحداد لاعب الزمالك السابق و زوجته أميمة

محمد عواد حارس الزمالك و زوجته حنين

حسام عاشور لاعب الأهلى و زوجته سارة

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