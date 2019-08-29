شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُفاوض شركات إنجليزية وإسبانية وفرنسية لتنظيم الدورى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، خطوط اتصال مع أكثر من شركة أجنبية من أجل التعاقد مع إحداها لإدارة وتنظيم مسابقة الدورى الجديد، حيث يتواصل الجناينى مع إحدى الشركات الإنجليزية، بينما يتواصل محمد فضل عضو اللجنة مع شركة إسبانية، كما يتواصل أحمد عبد الله مع شركة فرنسية، من أجل التوصل لأفضل عرض يناسب الدورى المصرى حتى يتم التعاقد مع الشركة.

ويتمسك أعضاء اللجنة الخماسية بأن يكون هناك موعدا محددا لبداية ونهاية الدورى المصرى قبل انطلاق المسابقة لا يتم تعديله حفاظا على انتظام المسابقة.

واعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، والتى تتكون من عمرو الجناينى رئيساً، وجمال محمد على نائباً للرئيس وعضوية سحر عبد الحق، ومحمد فضل وأحمد عبد الله وتم تكليفهم بـ5 مهام هى إدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة وثانيا مراجعة لائحة النظام الأساسى للاتحاد بما يتوافق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ومراجعة لائحة النظام الأساسى والشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة فى الفترة المقبلة.