تقارير: قائد تشيلي مفتاح انتقال النني إلى بيشكتاش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أصبح محمد النني لاعب وسط آرسنال الإنجليزي، قريبًا من خوض تجربة جديدة خارج صفوف الجانرز وتحديدًا في الملاعب التركية بعد تصريحات مدربه الإسباني أوناي إيمري.

المدير الفني لآرسنال خرج بتصريحات خلال الأونة الأخيرة أعلن من خلالها أن الثنائي محمد النني وموستافي خارج حساباته في الموسم الحالي.

صحيفة "turkish-football" التركية ذكرت أن نادي بيشكتاش وضع محمد النني ضمن أولوياتها من أجل التعاقد معه قبل إغلاق سوق الانتقالات في تركيا والمقرر لها غدًا الجمعة.

وبحسب الصحيفة التركية، فأن النني يتواجد في أولويات بيشكتاش نظرًا لاقتراب رحيل قائد منتخب تشيلي ولاعب الفريق جاري ميديل إلى صفوف بولونيا الإيطالي.

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وأضافت الصحيفة أن نادي بيشكتاش يمتلك الأفضلية في التعاقد مع النني حاليًا نظرًا لانسحاب جالطة سراي التركي من الصفقة.

الصحيفة التركية أشارت إلى أن النني (27 عامًا) رحّب بالانتقال للدوري التركي وهو ما سوف يساعد بيشكتاش للتعاقد معه قبل إغلاق نافذة الانتقالات.

النني ارتبط اسمه في الفترة الأخيرة بالانتقال إلى صفوف بوردو الفرنسي إلا أن اللاعب لم يحدد وجهته حتى الآن سواء بالرحيل لتركيا أو فرنسا.

وانتقل النني إلى آرسنال في يناير 2016 قادمًا من صفوف بازل السويسري مقابل ما يقرب من 12 مليون يورو وتحديدًا خلال عهد المدرب الفرنسي السابق وأسطورة الجانرز أرسين فينجر.

وشارك صاحب الـ27 عامًا في موسم إيمري الأول (2018 - 2019) في 17 مباراة بجميع المسابقات صنع من خلالها هدفًا دون أن يسجل.