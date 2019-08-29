رياضة | اليوم.. ضربة البداية في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. ضربة البداية في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق مساء اليوم الخميس، مباريات الأسبوع الثاني من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان "الدوري السعودي للمحترفين"، وتستمر المباريات حتى مساء السبت المقبل، ويشهد الدوري السعودي في جولته الثانية، عدة مباريات قوية، سنحاول عرضها والكشف عن مواعيدها خلال التقرير التالي من موقع الخليج 365 الرياضي.

المباراة الأولى هذا الأسبوع ستكون بين فريقين صاعدا للتؤ إلى بطولة دوري المحترفين، وهما نادي ضمك ونادي العدالة، وستقام المباراة على أرضية ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، وذلك في تمام الساعة 18:45 بتوقيت السعودية، 17:45 بتوقيت مصر مساء اليوم الخميس.

وستكون المباراة الثانية اليوم، هي مباراة الحزم والفيحاء، والتي ستقام على أرضية ملعب المدينة الرياضية المجمعة، وذلك في تمام الساعة 20:20 بتوقيت السعودية، الساعة 19:20 بتوقيت مصر.

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الجدير بالذكر، بأن مباريات الجولة الأولى في بطولة الدوري السعودي، قد شهدت تحقيق نادي العدالة لمفاجأة مدوية، وذلك بعدما تعادل مع نادي أهلي جدة، وكذلك شهدت الجولة خسارة نادي ضمك على يد نادي النصر بهدفين دون مقابل ، وتعادل الفيحاء أمام الفيصلي سلباً ، و تعادل الحزم مع التعاون، لذا فإن جميع الفرق التي ستلعب اليوم سوف تبحث عن تحقيق أول ثلاث نقاط لها في بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

وبعد نهاية مباريات اليوم، سيكون متابعي الدوري السعودي على موعد مع مباريات أخرى قوية مساء يوم الجمعة حيث سيلعب نادي الشباب أمام نادي الفيصلي في تمام الساعة 18:55 بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 17:55 بتوقيت القاهرة.

وسيلعب كذلك نادي الوحدة السعودي ثاني مبارياته في البطولة أمام نادي أبها، وذلك في تمام الساعة 20:40 بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة 19:40 بتوقيت مصر، وسيكون مسك ختام مباريات الغد مع مباراة واحد من المرشحين للحصول على لقب البطولة، وهو نادي النصر، والذي سيلعب أمام نادي الفتح على أرضية ملعب الأخير في تمام الساعة الساعة 20:40 بتوقيت أم القرى مكة المكرمة، والساعة الثامنة الإ ثلث بتوقيت القاهرة.