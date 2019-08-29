رياضة | جدول مباريات الأهلي في سبتمبر.. قمة مع الزمالك وترقب إفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مباريات الأهلي في سبتمبر.. قمة مع الزمالك وترقب إفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر فريق النادي الأهلي المصري، 3 مباريات قوية خلال أحداث شهر سبتمبر المقبل، سواء على المستوى المحلي أو مستوى المشاركة في دوري أبطال إفريقيا موسم 2019-2020.

ويعتبر أصعب مواجهات المارد الأحمر أمام الزمالك غريمة التقليدي، في المباراة التي ستجمعهما سويا بمنافسات كأس السوبر المصري.

مشوار الأهلي في إفريقيا

استهل المارد الأحمر بقيادة مدربه السابق الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، مبارياته بدوري أبطال إفريقيا، بالفوز على إطلع بره بطل جنوب السودان، برباعية نظيفة بالمباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور التمهيدي.

ثم كرر الفريق فوزه ولكن هذه المرة تحت قيادة مدربه المؤقت محمد يوسف والذي تولى المسئولية عقب إقالة لاسارتي، وقاد الفريق لتحقيق النتيجة الأكبر بتاريخ مشاركات الأندية المصرية بالبطولات الإفريقية بهز شباك المنافس بتسعة أهداف نظيفة ليصعد للدور 32 من المسابقة القارية.

مشوار الأهلي محليا

على المستوى المحلي نجح الأهلي في التتويج بلقب بطولة الدوري العام، للمرة رقم 41 في تاريخه، بعدما احتل صدارة الجدول بفارق 7 نقاط كاملة عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

أما على مستوى مسابقة كأس مصر، فأخفق الفريق بالعبور إلى دور الثمانية، بعدما تلقى هزيمة أمام بيراميدز سبورت، بهدف دون رد، وهي المباراة التي أقيل على إثرها لاسارتي المدير الفني.

1- كانو سبورت × الأهلي

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفا على فريق كانو سبورت الغيني إستوائي، أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل في ذهاب دور ال32 لدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي × الزمالك

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يصطدم المارد الأحمر خلال شهر سبتمبر المقبل، بمواجهة من العيار الثقيل عندما يلعب بصفته حامل لقب الدوري العام، أمام الزمالك بصفته حامل لقب مسابقة كأس مصر، على بطولة كأس السوبر المصري، يوم 18 سبتمبر المقبل.

الأهلي × كانو سبورت

ويختتم الأهلي، مبارياته في شهر سبتمبر المقبل، عندما يستضيف كانو سبورت الغيني إستوائي، على ملعبه ووسط جماهيره، في إياب دور ال32 لدوري أبطال إفريقيا أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من الشهر المقبل.

شوبير ينتقد محمد معروف ويكشف عن أخطائه في مباراة الزمالك والمقاصة

انتقد الإعلامي أحمد شوبير مستوى التحكيم المصري في آخر مباراتين مؤكدًا ارتكاب الحكام في مواجهتي الأهلي أمام بيراميدز والزمالك مع المقاصة في كأس مصر.

وقال شوبير في برنامجه "مع شوبير" والذي يذاع عبر إذاعة "أون سبورت" :"التحكيم في أخر مباراتين لم يكن جيدًا، على الإطلاق.. جهاد جريشة قدم واحدة من أسوأ مبارياته في لقاء الأهلي أمام بيراميدز، وما حدث في المباراة، فجهاد لم يكن موفقًا على الإطلاق".

وأضاف شوبير: "بالأمس مباراة الزمالك ومصر المقاصة كرر محمد معروف حكم اللقاء نفس الأخطاء بل وأفدح ومن وجهة نظري الزمالك له ركلة جزاء واضحة ويد مدافع المقاصة كانت مرتفعة وليس لها علاقة بالنتيجة سواء كانت بتقدم الزمالك بهدف أو أكثر، ليس لها علاقة".

وواصل شوبير :"عمرو مرعي مهاجم مصر القاصة له ركلة جزاء من عرقلة" واضحة جدًا.. الحكم الذي لا يحتسب ركلتي جزاء في المباراة صحيحتين يكون لديه خطأين فادحين، ومن الصعب أن يمر هذا الأمر مرور الكرام دون تعقيب، أرى هذا الأمر صعب".

وزاد :"على من سيتولى رئاسة لجنة الحكام أن يُلفت انتباهه، فالأمر من البداية يقلق، فالموسم الماضي الاعتراضات على التحكيم كانت عجيبة للغاية، وهو أكثر موسم في تاريخ مصر شهد تواجد الحكام الأجانب".

وأتم حديثه :"أتمنى تدارك الموقف سريعًا وأن يكون التحكيم عند حسن الظن به وأن يحدث هذا الأمر الفترة القادمة".