رياضة | مواعيد مباريات البطولة العربية اليوم الخميس 29 أغسطس 2019 والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات البطولة العربية اليوم الخميس 29 أغسطس 2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه كل أنظار متابعي كرة القدم في الوطن العربي من المحيط إلى الخليج الليلة نحو مباريات دور ال32 من البطولة العربية والتي تقام تحت مسمى "كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال" في نسختها الحالية، وتشهد إقامة مباريات قوية للغاية بين عدة أندية عربية مشاركة في البطولة.

اللقاء الأول سيكون لقاء نادي النجم الساحلي التونسي مع نادي شباب الأردن، والذي يقام على أرضية ملعب الأخير في العاصمة عمان، ومن المتوقع بأن تنطلق مباراة شباب الأردن والنجم الساحلي في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت أم القرى مكة المكرمة.

وعن القنوات الناقلة لمباراة شباب الأردن والنجم الساحلي، فقد أكدت مجموعات أبو ظبي الرياضية، بأن المباراة ستكون منقولة عبر قناة أبو ظبي الرياضية HD1، ومصحوبة إستوديو تحليلي مميز، للحديث حول أحداث المباراة بتواجد عدد من نجوم كرة القدم السابقين في الوطن العربي.

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الجدير بالذكر، بأن النجم الساحلي هو حامل لقب بطولة الأندية العربية، والتي أقيمت تحت مسمى "كأس زايد" في الموسم الماضي، حيث تفوق نادي النجم على نادي الهلال السعودي في المباراة النهائية التي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدفين مقابل هدف واحد.

ولن تكون مباراة شباب الأردن والنجم الساحلي هي المباراة الوحيدة مساء الليلة في بطولة كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال، حيث ستقام مباراة أخرى وهي مباراة القوة الجوية العراقي ونادي السالمية الكويتي، وذلك على أرضية ملعب القوة الجوية في العراق.

وبحسب جدول بث المباريات والذي أعلنت عنه قناة أبوظبي الرياضية، فإن المباراة ستكون منقولة كذلك عبر شاشة القناة الإماراتية، في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت أم القرى مكة المكرمة.