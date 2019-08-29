رياضة | رسميا.. مهاجم الشمس في صفوف نادي الحمام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. مهاجم الشمس في صفوف نادي الحمام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي الحمام بقيادة عدلي رسلان رئيس النادي في التعاقد مع محمود زناتي مهاجم نادي الشمس لمدة موسمين لتدعيم خط هجوم الفريق في أولي صفقات الفريق إستعدادا للموسم الجديد.

حضر التوقيع كل من رسلان نائب رئيس النادي وأيمن عامر أمين الصندوق وأحمد عاشور المدير الإداري للفريق وميدو حماية وكيل اللاعب.

وجاء التعاقد مع الزناتي لخبراتة الكبيرة بدوري الدرجة الثانية حيث مثل من قبل أندية الشمس والترسانة وسوهاج.



ويسعي نادي الحمام للتعاقد مع أكثر من لاعب مميز خلال الفترة القادمة لتكوين فريق مميز للموسم الجديد بعد الإستغناء عن أكثر من لاعب أساسي بالفريق في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بإنتقال محمود الحضري حارس الفريق لنادي بني سويف ومؤمن فكري كابتن الفريق لنادي المنصورة وهشام أحمد لنادي دكرنس ورحيل محمود عثمان وحسن علي ومحمد عاطف ومحمد تاحا بعد إنتهاء عقودهم رسميا مع الفريق.

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يذكر أن نادي الحمام بدأ فترة إعدادة للموسم الجديد في الخامس عشر من يوليو بعد الإعلان عن الجهاز الفني الجديد الذي يتكون من: أحمد فكري الصغير مديرا فنيا، سيد إبراهيم مدرب، عادل عبد العزيز مدرب، علي شمس مدرب أحمال، محمد جمعة مدرب حراس المرمي، سيد زهران مديرا للكرة،أحمد عاشور مدير إداري، هاني زيتونه مسئول معدات، إبراهيم عبد الله مسئول معدات.

وخلال فترة إعدادة خاض الفريق 5 مباريات ودية حتي الأن بدأها مع أسوان وخسر بهدف نظيف وفاز في الثانية علي برج العرب بهدف نظيف وفي ثالث مواجهاتة حقق الفوز علي البنك الأهلي بهدفين نظيفين وفاز في رابع مبارياتة أمام مركز شباب الحمام 2/3 قبل أن يخسر في أخر ودياتة 2/4.



وسيلاقي الفريق الخميس سيراميكا بملعب برج العرب الفرعي وكذلك أف سي مصر الجمعة بملعب برج العرب الفرعي ويلاقي فريق بني سويف يوم الإثنين 2 سبتمبر بنفس الملعب قبل أن يدخل الفريق في معسكر مغلق وجاري المفاضلة بين الإسكندرية والإسماعيلة لإقامة معسكر الفريق.



يذكر أن نادي الحمام أحد أندية المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية وأنهي الموسم الماضي في المركز العاشر.