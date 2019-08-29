رياضة | لاعب بنى سويف يوقع للمقاولون العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب بنى سويف يوقع للمقاولون العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مسوؤلى مجلس إدارة المقاولون العرب فى الحصول على توقيع اسلام صلاح لاعب خط وسط بنى سويف وذلك عقب حصول اللاعب على الاستغناء الخاص به من ناديه دون مقابل وذلك فى حضور عماد النحاس المدير الفنى للذئاب.

اسلام صلاح من مواليد 1996 بمركز مغاغة بمحافظة المنيا ، ولعب بصفوف براعم مركز شباب مغاغة ثم الانتقال لفريق 15 سنة بانبي لمدة 5 شهور ثم الانتقال لصفوف الجونه لمدة موسم ثم العودة لصفوف مغاغة قبل أن ينتقل لصفوف بنى سويف لمدة موسمين .

ويجيد اسلام صلاح اللعب بمركز الظهير الأيسر والهاف وشارم بصفوف الفريق الأول بنادى بنى سويف الرياضى بمشواره بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى بعدة مباريات قبل أن يتم ترشيحه للجهاز الفنى للمقاولون العرب عن طريق شقيق عماد النحاس المدير الفنى للذئاب ليشارك اللاعب مع الفريق بتدريباته اليومية وذلك منذ فترة .

يذكر أن المقاولون العرب كان قد ضم لصفوفه محمد محلى لاعب بنى سويف ببداية الموسم الماضى وذلك مقابل مليون ونصف .