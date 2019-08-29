رياضة | شوبير ينتقد "معروف" ويكشف عن أخطائه في لقاء الزمالك والمقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوبير ينتقد "معروف" ويكشف عن أخطائه في لقاء الزمالك والمقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد الإعلامي أحمد شوبير مستوى التحكيم المصري في آخر مباراتين مؤكدًا ارتكاب الحكام في مواجهتي الأهلي أمام بيراميدز والزمالك مع المقاصة في كأس مصر.

وقال شوبير في برنامجه "مع شوبير" والذي يذاع عبر إذاعة "أون سبورت" :"التحكيم في أخر مباراتين لم يكن جيدًا، على الإطلاق.. جهاد جريشة قدم واحدة من أسوأ مبارياته في لقاء الأهلي أمام بيراميدز، وما حدث في المباراة، فجهاد لم يكن موفقًا على الإطلاق".

وأضاف شوبير: "بالأمس مباراة الزمالك ومصر المقاصة كرر محمد معروف حكم اللقاء نفس الأخطاء بل وأفدح ومن وجهة نظري الزمالك له ركلة جزاء واضحة ويد مدافع المقاصة كانت مرتفعة وليس لها علاقة بالنتيجة سواء كانت بتقدم الزمالك بهدف أو أكثر، ليس لها علاقة".

وواصل شوبير :"عمرو مرعي مهاجم مصر القاصة له ركلة جزاء من عرقلة" واضحة جدًا.. الحكم الذي لا يحتسب ركلتي جزاء في المباراة صحيحتين يكون لديه خطأين فادحين، ومن الصعب أن يمر هذا الأمر مرور الكرام دون تعقيب، أرى هذا الأمر صعب".

وزاد :"على من سيتولى رئاسة لجنة الحكام أن يُلفت انتباهه، فالأمر من البداية يقلق، فالموسم الماضي الاعتراضات على التحكيم كانت عجيبة للغاية، وهو أكثر موسم في تاريخ مصر شهد تواجد الحكام الأجانب".

وأتم حديثه :"أتمنى تدارك الموقف سريعًا وأن يكون التحكيم عند حسن الظن به وأن يحدث هذا الأمر الفترة القادمة".

الأهلي والزمالك وخطايا المدربين

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ودأب مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب على السير على خطى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في قضايا تتعلق بمصير المدربين الذين يقودون الفريق الأحمر بالإضافة إلى الاعتراض على بعض الحكام ببطولة الدوري الممتاز.

وظهر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة بيبو في أول ولاية له في القلعة الحمراء متخطباً في بعض القرارات الإدارية مما أعاد للأذهان مرتضى منصور رئيس الزمالك الذي تعامل مع نفس المواقف بنفس الطريقة والأسلوب سواء مع المدربين السابق أو الحكام الذين يتولون إدارة مباراة فريقه تحكيماً.

وودع الأهلي بطولة كأس مصر أمام بيراميدز بدور الستة عشر في المباراة التي أدارها تحكيمياً الحكم الدولي جهاد جريشة ، لتظهر حملة حمراء قوية نتيجة الخروج من المبكر من الكأس.

واعترض مجلس بيبو بطريقة غير مباشرة على إدارة جهاد جريشة لمباراة دور الستة عشر بالكأس أمام بيراميدز، بل وخرج بعض الإعلاميين الذين يعملون في قناة الأهلي مثل إسلام الشاطر ليعلن أن جريشة لم يتم تعيينه من قبل سمير عثمان رئيس لجنة الحكام الجديد.

وسبق الأهلي في هذه الخطوة مرتضى منصور رئيس الزمالك الذي أعلن بطريقة مباشرة وغير مباشرة اعتراضه على التحكيم وطلب عدم تحكيم حكام بأعينهم لإدارة مباريات الزمالك في المسابقات المحلية.

رئيس الزمالك أول من قام بتفعيل بند عدم مشاركة المعارين ضد أنديتهم وحدث هذا مع لاعبين مثل خالد قمر وأحمد كابوريا وأحمد داوودا وغيرهم من اللاعبين، وسار على نهجه مجلس الخطيب في إعارة كلاً من عمرو بركات وإسلام محارب إلى الجونة ، وهشام محمد الذي انضم للاتحاد السكندري وغيرهم من اللاعبين، على الرغم من الانتقادات الأهلاوية السابقة لمرتضى وهذا القرار على وجه التحديد.

وفيما يخص ملف المدربين الأجانب ، سار الأهلي على نهج الزمالك في التعامل مع الثنائي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق ومارتن لاسارتي الذي تم إقالته منذ أيام ، فبعد أن كان الأهلي يتمتع عبر تاريخه بالاستقرار الإداري تحول للإطاحة بالمدربين في منتصف الموسم كأمر عادي وهو ما كان يفعله مرتضى منصور من قبل مع باتشيكو وماكليش وإيناسيو وغيرهم من المدربين الأجانب الذين كان أخرهم جروس الذي فاز بالكونفدرالية الإفريقية.

الملف الأخير الذي سار عليه مجلس الأهلي على طريقة مرتضى، ملف الصفقات بعدما نجح الأخير في الحصول على توقيع عبد الله السعيد لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي من قلب الأحمر ووقع سراً مع أمير مرتضى وإسماعيل يوسف ، تحول الأهلى للرد عليه بنفس طريقته والتخطيط للتعاقد مع محمود عبد كهربا عبر ترانزيت أفيس البرتغالي في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل لرد الصفعة لرئيس الزمالك.