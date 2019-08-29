رياضة | مواعيد مباريات اليوم الخميس 29 - 8 – 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الخميس 29 - 8 – 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الخميس الموافق 29 - 8 - 2019، ويأتي أبرزها مباراة شباب الأردن والنجم الساحلي في البطولة العربية، ومبارة مصر وإيطاليا في نصف نهائي مونديال الطائرة للناشئين، وقرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويعرض لكم “الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في كأس محمد السادس للأندية الأبطال “البطولة العربية ” في ذهاب دور الـ32“

شباب الأردن x النجم الساحلي التونسي، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1.

القوة الجوية العراقي x السالمية الكويتي، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية 2.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي “الجولة الثانية”

العدالة x ضمك، تقام المباراة في تمام السادسة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات.

الفيحاء x الحزم، تقام المباراة في تمام السابعة والثلث مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والثلث مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والثلث مساءًا بتوقيت الإمارات.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي “الجولة الثانية”

اتحاد بن قردان x شبيبة القيروان، تقام المباراة في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة الوطنية التونسية 1.

مواعيد مباريات اليوم في دوري نجوم قطر “الجولة الثانية”

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الوكرة x قطر، تقام المباراة في تمام الرابعة وعشرة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة وعشرة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة وعشرة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات.

الدحيل x العربي، تقام المباراة في تمام السادسة والثلث مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والثلث مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والثلث مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة الكأس 1.

مواعيد مباريات اليوم في بطولة العالم للأندية لكرة اليد

سيدني الإسترالي x تاوباتي البرازيلي، تقام المباراة في تمام الحادية عشر والربع صباح اليوم بتوقيت القاهرة، والثانية عشر والربع ظهر اليوم بتوقيت مكة المكرمة، والواحدة والربع مساءًا بتوقيت الإمارات، في مباراة تحديد المراكز من الـ 5 إلى 10.

نيويورك سيتي x الدحيل القطري، تقام المباراة في تمام الواحدة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثانية والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، في مباراة تحديد المراكز من الـ 5 إلى 10.

فاردار المقدوني x كييل الألماني، تقام المباراة في تمام الرابعة والثلث مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة والثلث مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة والثلث مساءًا بتوقيت الإمارات، في الدور نصف النهائي.

الوحدة السعودي x برشلونة الإسباني، تقام المباراة في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات، في الدور نصف النهائي.

مواعيد مباريات اليوم في بطولة العالم للكرة الطائرة ناشئين تحت 19 عامًا

مصر x إيطاليا، تقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات، في الدور نصف النهائي.

موعد قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا

تنطلق فعاليات سحب قرعة دوري أبطال أوروبا، في تمام السادسة مساء اليوم الخميس الموافق 29 أغسطس الجاري بتوقيت القاهرة، والسابعة مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات.