رياضة | مياه البحيرة يهدد باللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مياه البحيرة يهدد باللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدد مجلس إدارة نادي مياه البحيرة برئاسة محمد عقدة بتقديم شكوي للمحكمة الرياضية الدولية ضد اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة الحالي في حالة عدم تطبيق القرار السابق صعود أندية ترقي الموسم المنقصي ألي الدوري الممتاز(ب )

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أكد محمد صديق نائب الرئيس والمشرف العام علي الفريق الأول لمياه أنه في حالة تراجع مسئولي اتحاد الكرة الحالي عن قرار صعود أندية الترقي ألي دوري القسم الثاني هذا القرار بمثابة قرار عشوائي وتخبط في القرارت ويعتبر بمثابة إهدار مال عام لجميع الأندية حيث أن جميع الأندية الصاعدة من دورة الترقي بالموسم المنقضي طوال الفترة الماضية كانت تجهز وتدعم صفوفه بناء علي القرار السابق من قبل اللجنة الخاصة التي تمثل أعضاء الجمعية العمومية ولايعقل أن يتم تغير القرار من قبل اللجنة الجديدة التي تتولي مسئولية الجبلاية في الوقت الحالي فهذا القرار سيعرضهم للمسألة القانونية خاصتا بعد تعاقد الأندية مع عدد كبير من الصفقات واقامة العديد من المعسكرات وهذا يعتبر إهدار مال عام لهذه في حالة تطبيق هذا القرار من قبل مسئولي أتحاد الكرة المصري الحالي

وكان مسئولو مياه البحيرة قد نجحوا في التعاقد مع 10صفقات بناء علي قرار صعود أندية الترقي إلي الدوري الممتاز (ب) وهي كلا من محمد عبدالفتاح (تاحة) لاعب وسط الحمام وعيد ماضي لاعب وسط سوهاج ومحمد أبراهيم تريكة لاعب وسط دكرنس وأحمد عبدالكريم لاعب وسط السنبلاوين ووليد صلاح صانع ألعاب نبروه وعبد الغني عمر مدافع نبروة وأحمد حجاج مهاجم طلائع الجيش والمنصورة السابق محمد رفاعي (ويا) صانع ألعاب الزمالك والمصري البورسعيدي السابق ومنتصر نجيب حارس مرمي غزل المحلة السابق و خالد برازيلي ظهير أيسر الألومنيوم.