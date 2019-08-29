شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُكثّف اتصالاته لتسويق "بوطيب" فى ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف مسئولو نادي الزمالك بعض وكلاء اللاعبين بتكثيف البحث عن عرض لرحيل المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرغب الزمالك فى افساح المجال بقائمة الفريق من أجل قيد النيجيرى معروف يوسف لاعب الزمالك المنتهى اعارته لصفوف الشرطة العراقى، حيث طلب مرتضى منصور رئيس النادى من اللاعب النيجيرى تأجيل حسم رحيله لحين الانتهاء من تسويق بوطيب" خارج مصر، لاسيما وأن معروف يمتلك عرضان من الشرطة العراقى والصفاقسى التونسى.

وكان بوطيب استبعد من معسكر المنتخب المغربى، فى سبتمبر المقبل لخوض مباراتين وديتين، أمام بوركينا فاسو والنيجر يومي 6 و 10 واللتين ستقام بالملعب الكبير لمدينة مراكش.