شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدي يطالب الأهلي بالرد على عروض الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب عمار حمدي لاعب الاهلي من مسئولو النادي حسم موقفه من العروض التى تلقاها خلال الفترة الماضية للحصول على خدماته على سبيل الإعارة ويأتي في مقدمتها عروضاً من الاتحاد وسموحة ووادي دجلة.

وعاد عمار حمدي للأهلي بنهاية الموسم الجاري بعدما قدم موسماً جيداً على سبيل الإعارة مع الاتحاد السكندري.

ويخشى عمار حمدي من عدم المشاركة مع الاهلي بشكل أساسي في الموسم المقبل خاصة في ظل الزحمة الواضحة بمركزه لذا طلب من مسئولو النادي الموافقة على إعارته لأي نادً من الأندية التى طلبت التعاقد معه وخصوصا الإتحاد السكندري الذى ظهر معه بشكل جيد الموسم الماضي.