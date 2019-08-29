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اتحاد الكرة يغلق باب قيد القوائم الأولية للأندية اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغلق اتحاد الكرة، اليوم الخميس باب قيد قوائم اللاعبين الأولية الخاصة بالأندية والتى تضم اللاعبين القدامى، وفقا لتعليمات القيد المرسلة للأندية..وكان اتحاد الكرة حدد يوم 29 يوليو الماضى موعدا لفتح باب القيد الصيفى للقوائم الأولية، على أن ينتهى بعد شهر أى 29 أغسطس الجارى.

فى السياق ذاته، حدد اتحاد الكرة يوم 17 سبتمبر المقبل كأخر موعد لقيد اللاعبين الجدد للموسم الجديد، الذى ينطلق يوم 18 من نفس الشهر بمباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك والتى لم يتحدد مصيرها النهائى حتى الأن.

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