شكرا لقرائتكم خبر عن الاسماعيلى يواجه المصرى البورسعيدى ودياً على ملعب القناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق الإسماعيلى بقيادة محمود جابر عصر اليوم الخميس، نظيره المصرى البورسعيدى ودياً على ستاد القناة فى إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد

ودخل الإسماعيلى معسكرا مغلقا بأكتوبر وتعادل سلبياً مع بتروجت مساء الجمعة ثم تعادل مع الإعلاميين 1-1 مساء السبت، ثم فاز على حرس الحدود بهدف دون رد ثم تعادل سلبياً مع كوكاكولا مساء الثلاثاء ثم فاز على البلاستيك بهدفين مقابل هدف مساء الجمعة وأخيرا فوزه أمام إنبى 3-1.

ومن المقرر أن يلعب الإسماعيلى 5 مباريات ودية أخرى فى المرحلة الأخيرة من الاستعداد لأهلى بنى غازى الليبى وهى المصرى البورسعيدى اليوم على ملعب القناة ثم يواجه المريخ 30 أغسطس، والمعادى يوم 3 سبتمبر المقبل على أن يواجه أسوان يوم 5 سبتمبر المقبل، والكهرباء فى 6 من الشهر ذاته، وتقام المباريات الأربعة الأخيرة على استاد الإسماعيلية.

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ويستعد الإسماعيلى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ 32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل.