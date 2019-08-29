الامارات | لاعب كلباء خالد الشحي: اطمح للعب أساسيا هذا الموسم

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب كلباء خالد الشحي: اطمح للعب أساسيا هذا الموسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب الفريق الاول لنادي اتحاد كلباء خالد الشحي عن رغبته بالمشاركة أساسيا في المباريات الرسمية الني سيخوضها نمور كلباء في الموسم الحالي لبطولتي كأس ودوري الخليج العربي، وقال الشحي في المؤتمر الصحفي الذي انعقد مساء اليوم:أطمح بأن أكون ضمن التشكيلة الأساسيه هذا الموسم مع الفريق، لابراز كافة الامكانات الفنية والدفاع عن ألوان الفريق وتابع: عازمون على تحقيق مركز متقدم في الدوري يرضي طموحات الادارة والجمهور، ونملك العناصر الممتازة في الفريق القادرة على تحقيق ذلك، وعن المباراة المقبلة مع الظفرة.

وقال الشحي تنتظرنا مباراة صعبة امام الظفرة، لكننا سنحاول تحسين الصورة التي خرج بها الفريق خلال المباراة الماضية والخسارة امام النصر، وهدفنا تحقيق نتيجة ايجابية و نيل الثلاث نقاط ونتطلع الى ان يقدم الفريق موسم استثنائي.

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