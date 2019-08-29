شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات اتحاد الكرة: جمال الغندور رئيسًا للحكام.. ومناقشة تطبيق «الفار» (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني في اجتماعه، مساء الأربعاء، تعيين جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام على أن يقوم بالتشكيل المقترح للجنة وعرضها على مجلس الإدارة في اجتماعه المقبل.

وكانت اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة قد قررت في اجتماعها الأول حل جميع لجان الإتحاد وإعادة تشكيلها من جديد ليتم توجيه الشكر لسمير محمود عثمان بعد أيام من تعيينه رئيسا للجنة الحكام.. وتعيين الغندور بدلا منه.

وعقدت اللجنة اجتماعا مساء الأربعاء امتد لمنتصف الليل وتم اتخاذ العديد من القرارات بجانب قرار لجنة الحكام ..

وجاءت القرارات كالتالي :

- تكليف محمد فضل والدكتور أحمد عبدالله عضوي المجلس بإعداد تصور عن الاستعداد لتنظيم مصر لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة في نوفمبر المقبل والهيكل التنظيمي المقترح للجنة المنظمة.

- تأجيل البت في العرض المقدم للمنتخب الوطني الأول بآداء مباراة ودية مع منتخب البرازيل بالإمارات خلال شهر أكتوبر المقبل لحين تعيين الجهاز الفني للفريق.

- تكليف الدكتور جمال محمد على نائب رئيس الاتحاد والسيد وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي بحضور اجتماعات الاتحاد العربي لكرة القدم المقرر اقامتها في جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 16 سبتمبر المقبل.

- تكوين لجنة للانضباط برئاسة أحد رجال القانون لضمان النزاهة والشفافية وتطبيق العدالة على الجميع وعودة الانضباط للملاعب المصرية.

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- الاستعانة بالأستاذ الدكتور صفوت النحاس الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لعمل هيكلة إدارية كاملة للإتحاد وفروعه.

- البدء فورا في مناقشة العروض المقدمة لتطبيق تقنية «الفار» واجراءات الحصول على التراخيص اللازمة من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم IFAB وكذلك تدريب الحكام استعدادا لتطبيقها في أقرب وقت.

- الموافقة على سفر المنتخب الوطني لكرة الصالات إلى الإمارات برئاسة الدكتور سحر عبدالحق عضو مجلس الإدارة لأداء مباراتين وديتين ضمن برنامج إعداد الفريق المعتمد من قبل، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر المقبل.

- تكليف الدكتورة سحر عبدالحق عضو مجلس الإدارة بالإشراف على الكرة النسائية والشاطئية والخماسية.

- الموافقة على الاشتراك في التصفيات المؤهلة لكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة.

- إلغاء دورة الترضية لأندية القسمين الثاني والثالث لعدم توافقها مع النظام الذي انتهت عليه المسابقة في موسم 18-2019.

- تشكيل لجنة للتفتيش على الاستادات والملاعب ومتابعة حالتها برئاسة الدكتور أحمد عبدالله عضو مجلس الإدارة.

- تكليف الدكتور أحمد عبدالله بالإشراف على المنتخب الأوليمبي .

- جاري استكمال تشكيل باقي لجان الاتحاد للموسم الجديد وسيعلن عنها تباعا.