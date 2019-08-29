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تعيين جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم

الخميس 29 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الذي استمر حتى ساعات مبكرة من صباح الخميس، تعيين الحكم الدولي السابق جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام، ضمن عملية إعادة تشكيل وهيكلة لجان الاتحاد.



وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قام مؤخرا بتعيين لجنة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، عقب استقالة الرئيس السابق هاني أبوريدة في يوليو/تموز الماضي، ومعه جميع أعضاء مجلس الإدارة السابقين.

وتتكون اللجنة الخماسية من عمرو الجنايني رئيسا، ومحمد جمال علي نائبا للرئيس، والأعضاء سحر عبدالحق، ومحمد فضل، وأحمد عبدالله راضي، ولن تحل هذه اللجنة قبل يوم 31 يوليو 2020، أو إذا أنهت عملها قبل ذلك.

ونشر الاتحاد بيانا أعلن فيه تكليف محمد فضل وأحمد عبدالله، عضوي المجلس، بإعداد تصور عن الاستعداد لتنظيم مصر لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، والهيكل التنظيمي المقترح للجنة المنظمة.

وقرر الاتحاد تأجيل البت في العرض المقدم للمنتخب الوطني الأول بخوض مباراة ودية مع منتخب البرازيل بالإمارات خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لحين تعيين الجهاز الفني للفريق، فيما تقرر سفر منتخب كرة الصالات إلى الإمارات لخوض مباراتين وديتين ضمن برنامج إعداد الفريق المعتمد من قبل، خلال الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر المقبل.

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وكلف الاتحاد المصري لكرة القدم جمال محمد علي نائب رئيس الاتحاد، ووليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي، بحضور اجتماعات الاتحاد العربي للعبة، المقرر إقامتها في مدينة جدة السعودية، يوم 16 سبتمبر/أيلول المقبل.

كذلك أعلن الاتحاد تكوين لجنة للانضباط برئاسة أحد رجال القانون، لضمان النزاهة والشفافية وتطبيق العدالة على الجميع وعودة الانضباط للملاعب المصرية، والاستعانة بصفوت النحاس الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لعمل هيكلة إدارية كاملة للاتحاد وفروعه.

وأكد الاتحاد المصري البدء على الفور في مناقشة العروض المقدمة لتطبيق تقنية حكم الفيديو "VAR"، وإجراءات الحصول على التراخيص اللازمة من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "IFAB"، وكذلك تدريب الحكام استعدادا لتطبيقها في أقرب وقت.

وتم تكليف سحر عبدالحق بالإشراف على الكرة النسائية والشاطئية والخماسية، والموافقة على الاشتراك في التصفيات المؤهلة لكأس العالم للسيدات تحت 20 عاما، وتكليف أحمد عبدالله بالإشراف على المنتخب الأولمبي.

وقال الاتحاد في ختام بيانه إنه تم تشكيل لجنة للتفتيش على الاستادات والملاعب ومتابعة حالتها برئاسة أحمد عبدالله، والعمل على استكمال تشكيل باقي لجان الاتحاد للموسم الكروي الجديد والإعلان عنها تباعا.