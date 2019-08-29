شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئو الطائرة أمام إيطاليا فى نصف نهائى بطولة العالم بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فى الثامنة مساء اليوم الخميس ، منتخب ناشئ الكرة الطائرة تحت 19 سنة بقيادة مديره الفنى حسن الحصرى نظيره الإيطالى فى نصف نهائى بطولة العالم بتونس .

نجح منتخب ناشئى الكرة الطائرة فى التأهل إلى نصف نهائى بطولة العالم بالفوز بيلاروسيا بنتيجة 3 / 0 فى دور الـ8.

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تأهل منتخب ناشئى الطائرة لدور ربع النهائى بالفوز على نيجيريا بنتيجة 3 /0 فى دور الـ 16، بينما تأهل بيلاروسيا بالفوز بنفس النتيجة على التشيك.

وجاء تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 كأول المجموعة الثالثة بالفوز فى 4 لقاءات على كل من ألمانيا والأرجنتين واليابان، ليلتقى مع نيجيريا رابع المجموعة الرابعة.

ونجح منتخب ناشئى الطائرة فى تحقيق الفوز فى أولى مواجهاته على نظيره الألمانى بطل أوروبا بنتيجة 3/2 قبل أن يهزم الأرجنتين 1/3 فى ثانى لقاءاته ثم حقق الفوز على اليابان بنتيجة 2/3، ثم المكسيك بنتيجة 3 /0.