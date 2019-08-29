الزمالك يُبرم عقد احتراف لشقيق عبد الله جمعة لمنع انتقاله للأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو الزمالك على إبرام عقد احتراف لعبد الرحمن جمعة شقيق عبد الله ظهير أيسر القلعة البيضاء، وصالح صانع ألعاب النادى الأهلى بعد أن تألق مع فريق الشباب بالنادى الأبيض، لمنعه من الرحيل والانتقال للقلعة الحمراء.
وانضم عبد الرحمن جمعة إلى ناشئى نادى الزمالك ليسير على درب شقيقه عبد الله الذى يعتبره مثله الأعلى فى عالم الساحرة المستديرة، ويلعب عبد الرحمن فى مركز صانع الألعاب، حيث يرتدى اللاعب رقم 10 فى ناشئين القلعة البيضاء.
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