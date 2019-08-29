رياضة | ديمبيلي يخرج عن صمته ويكشف موقفه من الانتقال إلى باريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديمبيلي يخرج عن صمته ويكشف موقفه من الانتقال إلى باريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نادي باريس سان جيرمان لحسم الاتفاق مع برشلونة من أجل التخلص من لاعبه نيمار الذي بات خارج الحسابات منذ إعلانه لرغبته في الرحيل عن النادي والعودة مرة أخرى لتمثيل صفوف البارسا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتشير التقارير أن باريس سان جيرمان يرغبون في ضم الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي من برشلونة كجزء من صفقة نقل نيمار إلى ملعب كامب نو، حيث ينتظر أن يستفيد النادي الفرنسي من الصفقة مادياً وفنياً.

وأوضحت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن هناك اجتماع حاسم اليوم الخميس بين برشلونة بحضور الرئيس جوسيب بارتوميو والنادي الفرنسي في موناكو لحسم الصفقة والاتفاق على كافة الأمور المادية. وكان هتاك اجتماع قد عقد منذ أيام بين الجانبين ولكن لم يتم حسم الصفقة بعد حتى هذه اللحظة فهناك خلاف حول المقابل النادي وأسماء اللاعبين الذين سيدخلون ضمن عملية نقل البرازيلي إلى البارسا. Advertisements وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي برشلونة قدم عرضاً لباريس سان جيرمان بقيمة 130 مليون يورو بالإضافة إلى وضع الثنائي البرشلوني توديبو وإيفان راكيتيتش كانتقال كامل وعثماني ديمبيلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد. ونقلت الصحيفة الإسبانية تصريحات على لسان الفرنسي ديمبيلي يرفض من خلالها مغادرة برشلونة ليعقد الصفقة، في ظل رغبة باريس سان جيرمان بناءاً على طلب المدرب توماس توخيل في ضم الفرنسي لصفوف الفريق لتدعيم خط الهجوم. وأوضحت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن هناك لاعب ثالث غير عثمان ديمبيلي وإيفان راكيتيتش هو من ضمن اهتمامات باريس سان جيرمان، ويعد لاعب متعدد الاستخدمات، يقال أنه آرثور نجم وسط الفريق الكتالوني. والجدير بالذكر أن نادي باريس سان جيرمان قد تعاقد مع نيمار في صيف 2017 قادماً من 3 مواسم تاريخية بقميص برشلونة وذلك بعدما تم دفع 222 مليون يورو وهو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع النادي الكتالوني. وفي سياق متصل؛ أكدت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان وضع 3 خيارات بديلة حال رحيل نيمار عن صفوف الفريق وهم الثلاثي؛ الدنماركي كريستيان إريكسن والأرجنتينين ماورو إيكاردي وباولو ديبالا.

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