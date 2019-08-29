شكرا لقرائتكم الأهلى يواصل تدريباته استعدادا لمعركة بطل غينيا بدوري أبطال أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل فريق الاهلي تدريباته اليومية إستعداداً لمباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية المقرر لها منتصف سبتمبر المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا خارج مصر .

وبدأ الأهلى أمس الأول، الثلاثاء، استئناف تدريباته بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها الفريق والتى امتدت لـ3 أيام، عقب انتهاء مباراة "اطلع برة" بطل جنوب السودان التى أقيمت يوم الجمعة الماضى فى إياب دور الـ64 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى فاز فيها الأحمر بنتيجة 9 / صفر.

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ويستعد الأهلى لمواجهة فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية فى دور الـ32 ببطولة أفريقيا فى مباراة الذهاب أحد أيام 13-14-15 من سبتمبر المقبل والذى يقام خارج مصر، بينما تقام مباراة العودة فى مصر أحد أيام 27-28-29 من الشهر ذاته.