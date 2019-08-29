الزمالك: أمر رحيل أيمن حفني مؤكد

أكد أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بفريق الزمالك إن أمر رحيل أيمن حفنى مؤكد بنسبة كبيرة، حيث سيرحل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حيث أوضحأمير مرتضى خلال تصريحات له فيـ برنامج الزمالك اليوم والمذاع عبر قناة المحور أنه تم الاتفاق مع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك وميتشو المدير الفني على رحيل اللاعب خلال الفترة الحالية، متابعا حديثه ” أيمن حفني بنسبة كبيرة سيرحل بناءا على رغبته، وسيتم بيعه لأي نادي مع شرط عودته مرة أخرى “.

يذكر أن الزمالك قد صعد إلى نصف نهائي كأس مصر عقب فوزه على مصر المقاصة بهدف دون مقابل بالمباراة التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب.