الأهلي يُهدد صالح جمعة بالدكة بسبب “السهر” وعدم الالتزام

قام سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الأهلي، بتهديد صالح جمعة لاعب الفريق بان يتم إحالة أوراقه لدكة الاحتياطي، وذلك لما ورد مؤخراً عن اللاعب من تجاوزات وخروجه عن النص فيما يتعلق عدم الإلتزام والسهر، ووهذا هو السبب في عدم الاعتماد على اللاعب خلال الفترات السابقة وقبل أن يلتزم فترة ويُشارك مع الفريق ويُصبح من أهم عناصره.

وقد ذكر مصدر داخل الفريق أن عبد الحفيظ قد تحدث مؤخراً مع جمعة ونصحه بالالتزام خاصة وأن الفترة المقبلة لا تحتاج أي تهاون أو خروج عن النص، كما أكد على ضرورة إلتزام جميع اللاعبين وخاصة في ظل حالة التغييرات التى يشهدها الأحمر، ونوه ان الفريق أصبح يضم لاعبين ذات قدرات فنية عالية ومنهم محمد مجدي قفشة المُنضم للفريق من بيراميدز مؤخراً، والذي قد يلعب على حساب صالح.