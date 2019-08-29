شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة .. طلائع الجيش يلاقى الفيوم ودياً على جهاز الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فى السابعة مساء اليوم الخميس فريق طلائع الجيش بقيادة البرازيلى سيرجيو مباراة ودية مع نظيره فريق الفيوم على استاد جهاز الرياضة العسكرى استعداداً للموسم الجديد .

حقق فريق طلائع الجيش فوزًا بهدف دون رد على نظيره المنيا فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء الأحد الماضى على استاد جهاز الرياضة العسكرى فى إطار الاستعداد لمنافسات الموسم الجديد .

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ومن المقرر أن يستكمل الطلائع ودياته بمواجهة أسوان فى 3 سبتمبر المقبل وأخيرًا دبا الحصن الإماراتى فى 7 سبتمبر المقبل .

وأقام طلائع الجيش معسكرًا مغلقًا بالإسماعيلية استعدادًا للموسم الجديد فى الفترة من 20 يوليو حتى 27 من نفس الشهر ثم واجه خورفكان شارقة الاماراتى ودياً وفاز عليه بثلاثية دون رد، ثم دخل معسكر مغلق بالإسكندرية لمدة أسبوع خاض خلاله ثلاثة مباريات ودية مع الانصار السعودى فاز بها بثلاثية دون رد والاتحاد السكندرى وخسرها بثلاثة أهداف مقابل هدف وأخيراً ظفار العمانى وخسر بهدف دون رد ز

وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39