شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن حفنى على أبواب المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح أيمن حفنى صانع ألعاب الزمالك على بعض خطوات معدودة من الرحيل والانتقال لصفوف فريق مصر المقاصة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وفقًا لرغبة اللاعب الذى فضل عدم الاستمرار مع الفارس الأبيض فى الوقت الحالي، خاصة فى ظل زخم النجوم فى نفس مركزه وانعدام فرص مشاركته خلال الموسم الكروى المقبل الذى سينطلق فى منتصف شهر سبتمبر.

وبدأ أيمن حفنى صاحب القدم اليسرى مواليد 31 ديسمبر 1985 مشواره مع الساحرة المستديرة فى نادى البدرشين وتنقل بين عدد من أندية الدرجة الثانية والثالثة، حتى لعب في نادى وادى دجلة لمدة 6 أشهر بعدها بدأ رحلته مع الشهرة والنجومية وذلك بعد انتقاله لنادى مصر المقاصة ليشهد أول ظهور له في الدورى الممتاز ثم ينتقل إلى فريق طلائع الجيش وأعير الي نادي أهلى طرابلس الليبي مما دفع الأهلى والزمالك للصراع على ضمه، ونجح الأبيض فى الحصول على خدماته فور عودته من الإعارة فى يوليو عام 2014.

وكان مسئولو الزمالك قرروا تأجيل ملف رحيل أيمن حفنى لحين الانتهاء من مواجهة مصر المقاصة فى كأس مصر والتى أقيمت أمس الأربعاء على استاد برج العرب، حيث كشف مصدر مطلع بالنادى الأبيض أن المسئولون رفضوا اتخاذ قرار نهائى برحيل اللاعب وانتقاله إلى صفوف الفريق الفيومى، حتى لا يشارك فى مواجهتهم بمباراة الكأس، لافتًا إلى إن القرار الأقرب سيكون بيع اللاعب بشكل نهائى إلى المقاصة، نظرًا لكبر سن اللاعب وصعوبة عودته إلى الزمالك بعد انتهاء الإعارة، كما أن المفاوضات مازالت مستمرة بين الناديين بسبب عدم التوصل لقيمة مالية مرضية للجانبين، ويمتلك "الحاوي" ثلاثة عروض من أندية المقاصة والإسماعيلى والمصرى البورسعيدى، إلا أن أيمن حفنى أكد أن رغبته الأولى الانتقال للمقاصة، وفى حالة تعثر المفاوضات معهم ستكون الأولوية للإسماعيلى ثم المصرى.