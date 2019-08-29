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محمد صفوت يخوض منافسات نهائى التنس بدورة الألعاب الأفريقية بالمغرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  تنافس المنتخبات المصرية فى فعاليات دورة الالعاب الافريقية المقامة بالمغرب و التى تستمر حتى 31 أغسطس الجارى .

ويخوض اليوم منتخبات كلا من القوس والسهم  ، حيث يلعب يوسف طلبة ، و شريف محمد ، وبهاء الدين على ، وفى التنس يخوض محمد صفوت منافسات نهائى  فردى الرجال امام منافسه لاعب المغرب .

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على أن تستكمل المنتخبات منافسات ألعاب القوى ، والريشة الطائرة فى منافسات الفردى رجال و سيدات ، و زوجى رجال و سيدات ، و المختلط فى النهائى والملاكمة والكانوى والكياك والسلاح ، الجمباز، اليد ، الرماية، تنس الطاولة، المصارعة 

 وعلى مستوى الكرة الطائرة يخوض المنتخب المصرى مباراته امام المغرب فى رابع مواجهاته بالبطولة حيث سبق وألتقى مع الجزائر والرأس الأخضر و كذلك الكاميرون .

 يذكر أن مصر تتصدر جدول ترتيب الدول المشاركة برصيد 147 ميدالية متنوعة حتى الان مقسمة إلى 45 ذهبية و 64 فضية ، و 48 برونزية .

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