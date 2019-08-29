تعرف على قرارات اتحاد الكرة عقب اجتماع منتصف الليل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذ اتحاد الكرة عدة قرارات مهمة خلال اجتماعه الذى أقيم خلال الساعات الأخيرة وانتهى منتصف الليل وهى: - تكليف محمد فضل والدكتور أحمد عبد الله عضوي المجلس بإعداد تصور عن الاستعداد لتنظيم مصر لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة في نوفمبر المقبل والهيكل التنظيمي المقترح للجنة المنظمة. - تأجيل البت في العرض المقدم للمنتخب الوطني الأول بآداء مباراة ودية مع منتخب البرازيل بالإمارات خلال شهر أكتوبر المقبل لحين تعيين الجهاز الفني للفريق. - تكليف الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس الاتحاد والسيد وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي بحضور اجتماعات الاتحاد العربي لكرة القدم المقرر اقامتها في جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 16 سبتمبر المقبل. Advertisements - تعيين جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام على أن يقوم بالتشكيل المقترح للجنة وعرضها على مجلس الإدارة في اجتماعه المقبل. - تكوين لجنة للانضباط برئاسة أحد رجال القانون لضمان النزاهة والشفافية وتطبيق العدالة على الجميع وعودة الانضباط للملاعب المصرية. - الاستعانة بالأستاذ الدكتور صفوت النحاس الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لعمل هيكلة إدارية كاملة للإتحاد وفروعه. - البدء فورا في مناقشة العروض المقدمة لتطبيق تقنية "الفار" واجراءات الحصول على التراخيص اللازمة من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم IFAB وكذلك تدريب الحكام استعدادا لتطبيقها في أقرب وقت.

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