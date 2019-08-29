شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوافق على سفر منتخب الصالات لخوض وديتين بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد الكرة الموافقة على سفر المنتخب الوطني لكرة الصالات إلى الإمارات برئاسة الدكتور سحر عبد الحق عضو مجلس الإدارة لآداء مباراتين وديتين ضمن برنامج إعداد الفريق المعتمد من قبل ، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر المقبل. Advertisements كما تقرر تكليف الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس الإدارة بالإشراف على الكرة النسائية والشاطئية والخماسية. وقرر المجلس الموافقة على الاشتراك في التصفيات المؤهلة لكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة.

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