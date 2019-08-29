شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكلف أحمد عبد الله بالإشراف على المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد الكرة، تشكيل لجنة للتفتيش على الاستادات والملاعب ومتابعة حالتها برئاسة الدكتور أحمد عبد الله عضو مجلس الإدارة، استعدادا للدورى الجديد. Advertisements كما قرر المجلس تكليف الدكتور أحمد عبد الله بالإشراف على المنتخب الأولمبي بقيادة شوقى غريب.

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