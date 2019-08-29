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اتحاد الكرة يكلف أحمد عبد الله بالإشراف على المنتخب الأولمبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

قرر اتحاد الكرة، تشكيل لجنة للتفتيش على الاستادات والملاعب ومتابعة حالتها برئاسة الدكتور أحمد عبد الله عضو مجلس الإدارة، استعدادا للدورى الجديد.

 

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كما قرر المجلس تكليف الدكتور أحمد عبد الله بالإشراف على المنتخب الأولمبي  بقيادة شوقى غريب.

 

 

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