مرتضى منصور: سأنضم للجمعية العمومية ضد الجنايني.. و"هحبس" الغندور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

اعترض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على قرار لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بتعيين جمال الغندور رئيساً للجنة الحكام، وأعلن اعتراضه على تعيين عمرو الجنايني رئيس اللجنة.

وفي تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم على قناة المحور قال مرتضى:"عمرو الجنايني الزملكاوي قام بتعيين جمال الغندور، أسجل اعتراضي على هذا القرار ولن نتعامل مع الغندور إطلاقاً".

وأضاف رئيس الزمالك :"سأنضم من الآن للجمعية العمومية الرافضة لتعيين عمرو الجنايني ولجنته، من انتخب هؤلاء؟ لا أعترف بتعيينات الفيفا لأنني أعرف كيف دارت الأمور".

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وتابع رئيس النادي الأبيض :"الجنايني جاء ضمن لجنة لتسيير الأعمال لمدة سنة واحدة، سأكون في مقر الاتحاد في الصباح للاعتراض على عملهم".

وأضاف مرتضى منصور :"جمال الغندور رئيس لجنة الحكام سبني بأمي برسائل نصية على هاتفي أحتفظ بها حتى الآن".

وأنهى مرتضى :"استقبلت رسائل الغندور القذرة واتجهت بها للنائب العام منذ أربعة أشهر، سأقوم بحبسه، لكن هل صدقت اللجنة المؤقتة لتسيير الأعمال أنهم اتحاد كرة؟ هذا ليس صحيح".