اليوم.. منتخب شباب الطائرة على موعد مع كتابة التاريخ أمام إيطاليا في كأس العالم

يخوض منتخب مصر الوطني للكرة الطائرة للشباب تحت ١٩ سنة تحديًّا جديدًا عندما يواجه نظيره الإيطالي في الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس في الدور نصف النهائي ببطولة العالم والمقامة في تونس خلال الفترة من 18 وحتى 30 أغسطس الجاري بمشاركة 20 منتخب.
منتخب شباب الكرة الطائرة على موعد مع كتابة التاريخ بعدما حقق إنجازًا كبيرًا للرياضة المصرية بالتأهل الى نصف النهائي بعد الفوز على نظيره بيلاروسيا في ربع النهائي بنتيجة 3 /0 في المباراة التي جمعتهما أمس.
من جانبه أعرب أحمد عبدالدايم المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكرةالطائرة والقائم بأعمال رئيس الاتحاد عن سعادته بما وصل إليه منتخب الشباب مؤكدا ثقته في اللاعبين والجهاز الفني على الوصول إلى أبعد مدى ممكن وكتابة تاريخ للكرة الطائرة المصرية في إنجاز غير مسبوق.
ووجه عبدالدايم الشكر إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على دعمه للفريق القومي وصرف مكافأة التأهل إلى دور الثمانية فورا بقيمة 25 الف جنية لكل لاعب وتأكيده على متابعته المستمرة للفريق والاتصال الدائم بهم في تونس من أجلشد أور اللاعبين وتحفيزهم لتقديم أفضل مالديهم من أجل رفع اسم مصر عاليا . وكان منتخب مصر قد نجح في التأهل إلى ربع النهائي بالفوز على نيجيريا في مباراة دور الستة عشر بنتيجة 3 /0 أيضًا أول أمس، بعدما تأهل لدور ال16 على رأس المجموعة الثالثة بالفوز في جميع مباريات الدور الأول على كل من ألمانيا بطل العالم بنتيجة 3/2، ثم اليابان في الجولة الثانية بنتيجة 3/1 والأرجنتين في الجولة الثالثة بنتيجة 3/1 ثم الفوز على المكسيك في الجولة الأخيرة بنفس النتيجة.
يرأس بعثة منتخب مصر جابر عبدالعاطي، ويقود الفريق فنيًّا حسن الحصري يعاونه ناصر علي مدرب والمحلل التقني مصطفى صالح، والمدير الإداري ناصر حمدي، والدكتور مصطفى يسري للعلاج الطبيعي.
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