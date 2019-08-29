مجلس إدارة مياه البحيرة يهدد باللجواء إلى المحكمة الرياضية الدولية



هدد مجلس أدارة نادي مياه البحيرة برئاسة محمد عقدة بتقديم شكوي للمحكمة الرياضية الدولية ضدة اللجنة الخماسية التي تدير أتحاد الكرة الحالي في حالة عدم تطبيق القرار السابق صعود أندية ترقي الموسم المنقصي ألي الدوري الممتاز(ب )

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أكد محمد صديق نائب الرئيس والمشرف العام علي الفريق الأول لمياه أنه في حالة تراجع مسئولي أتحاد الكرة عن قرار صعود أندية الترقي ألي الدوري هذا القرار بمثابة قرار عشوائي ويعتبر بمثابة أهدار مال عام لجميع الأندية حيث أن

جميع الأندية الصاعدة من دورة الترقي بالموسم المنقضي طوال الفترة الماضية كانت تجهز وتدعم صفوفه بناء علي القرار السابق من قبل اللجنة الخاصة التي تمثل أعضاء الجمعية العمومية ولايعقل أن يتم تغير القرار من قبل اللجنة الجديدة التي تتولي مسئولية الجبلاية في الوقت الحالي فهذا القرار سيعرضهم للمسألة القانونية خاصة بعد تعاقد الأندية مع عدد كبير من الصفقات واقامة العديد من المعسكرات

وهذا يعتبر أهدار مال عام لهذه في حالة تطبيق هذا القرار من قبل مسئولي أتحاد الكرة المصري الحالي وكان مسئولي مياه البحيرة قد نجحوا في التعاقد مع 10صفقات بناء علي قرار صعود أندية الترقي ألي الدوري الممتاز (ب) وهي كلا من محمد عبدالفتاح (تاحة) لاعب وسط الحمام وعيدماضي لاعب وسط سوهاج محمد أبراهيم تريكة لاعبدوسط دكرنس احمد عبدالكريم لاعب وسط السنبلاوين وليدصلاح صانع ألعاب نبروه عبد الغني عمر مدافع نبروة أحمد حجاج مهاجم طلائع الجيش والمنصورة السابق محمد رفاعي (ويا)صانع ألعاب الزمالك والمصري البورسعيدي السابق منتصر نجيب حارس مرمي غزل المحلة السابق خالد برازيلي ظهير أيسر