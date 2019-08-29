مرتضى منصور يعلن اعتراضه على تعيين جمال الغندور رئيسًا للجنة الحكام



أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك اعتراضه على تعيين جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام مشيرا فى مداخله مع قناه المحور لبرنامج الزمالك اليوم أنه تلقى رسائل من الغندور عبر موبايله الشخصي تحمل عبارات سب وقذف وأنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد الغندور منتقدا عمرو الجنايني رئيس للجنه المؤقته لاتحاد الكرة فى اختياره الغندور. أنه تلقى رسائل من الغندور عبر موبايله الشخصي تحمل عبارات سب وقذف وأنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد الغندور منتقدا عمرو الجنايني رئيس للجنه المؤقته لاتحاد الكرة فى اختياره الغندور. وأنه بدايه سيئه للجنه المؤقته وأنه فى عهد الغندور لن يدير حكم مصري مباراه للزمالك وإلا سيهبط الفريق للدرجه الثانيه

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